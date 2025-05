La India muestra los objetivos pakistaníes atacados (VIDEOS)

El Ejército indio ha difundido imágenes de los objetivos de su ataque nocturno contra Pakistán y la parte de la disputada región de Cachemira que se halla bajo control pakistaní.

La noche del martes al miércoles, las Fuerzas Armadas de la India lanzaron en el marco de la Operación Sindoor 24 misiles en un lapso de 25 minutos y reportan haber eliminado a “70 terroristas”, según medios locales.

Desde Islamabad denunciaron que los ataques fueron dirigidos específicamente contra civiles. En ese contexto, medios reportan que hasta el momento han muerto al menos ocho pakistaníes, 35 resultaron heridos y dos siguen desaparecidos como resultado de los bombardeos.

