La jefa del Comando Sur llega a Argentina mientras EE.UU. azuza a Milei por China

La jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, llegó a Argentina la noche del pasado martes, con miras a profundizar los “firmes y arraigados” vínculos entre las fuerzas armadas de ambos países, en medio de los dardos que ha lanzado Washington contra la cooperación de Buenos Aires con China.

Richardson, en su tercera visita a Argentina, dijo que su Gobierno estaba comprometido a “trabajar estrechamente” con la administración de Javier Milei, para que los “esfuerzos colaborativos de seguridad” beneficien a los dos países y al hemisferio “de manera duradera y positiva”.

Más allá de estas declaraciones oficiales, que generalmente ha expresado al arribar a otros países, algunos analistas consideran que la jefa del Comando Sur pretende poner un cortafuegos al Gobierno de Milei para que limite la influencia de otros países en Argentina y la región, especialmente Rusia y China.

#SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson is in #Argentina & will meet with gov’t & defense leaders to discuss defense cooperation. Argentina is an important & valued regional security partner. @WHAAsstSecty @EmbajadaEEUUarg pic.twitter.com/rZcvGAeYAl

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 3, 2024