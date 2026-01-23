La justificación de Trump para invocar el Artículo 5 de la OTAN para obligarla llegar a EEUU y probar a la alianza

Donald Trump insinuó que podría poner a prueba la disposición de la OTAN a proteger a EE.UU. de la “invasión de inmigrantes ilegales” invocando el artículo 5.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para otras tareas”, escribió este jueves el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

El comentario del inquilino de la Casa Blanca se da en un contexto de tensiones entre EE.UU. y la Alianza Atlántica ante las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia, y su defensa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese al escrutinio social por su accionar.

Al referirse a la OTAN esta jornada, Trump afirmó: “Nunca los hemos necesitado, nunca les hemos pedido nada”. “Ellos dirán que mandaron tropas a Afganistán, o esto o aquello, y lo hicieron. Estuvieron un poco atrás, un poco alejados de las líneas del frente”, aseguró.