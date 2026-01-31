La medida de Trump que hizo que el valor del oro y la plata se desplomen

El oro cayó más de un 12 %, situándose en 4.894,23 dólares la onza —su mayor caída intradía desde principios de la década de 1980—, mientras que la plata se desplomó hasta un 36 %, también una caída récord, quedando en 85,20 dólares la onza, informa la agencia Bloomberg.

La ola de ventas en los mercados de metales fue provocada por el repunte del dólar después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara este viernes al financiero y ejecutivo bancario Kevin Warsh como candidato para liderar la Reserva Federal (Fed).

El repunte de la divisa del país norteamericano perjudicó la confianza de los inversores, que habían estado acumulando metales después de que el inqulino de la Casa Blanca señalara su disposición a permitir que la moneda se depreciara.

Los operadores consideran a Warsh como el combatiente más duro contra la inflación entre los nombres que sonaban para dicho puesto, lo que aumenta las expectativas de una política monetaria que apuntale al dólar y debilite el lingote cotizado en dólares.

“Positivo para el dólar”

“El anuncio de Trump sobre Warsh como su candidato para el próximo presidente de la Fed ha sido positivo para el dólar estadounidense y negativo para los metales preciosos”, explicó Aakash Doshi, director global de estrategia de oro y metales en State Street Investment Management.

Asimismo, indicó que esto probablemente se ha visto agravado por el reequilibrio de fin de mes, ya que tanto las posiciones cortas en dólares como las largas en metales preciosos han sido el consenso macroeconómico durante las últimas dos o tres semanas.

Los metales preciosos ya se habían preparado para movimientos extremos, ya que el alza de los precios y la volatilidad tensaron los modelos de riesgo y los balances de los operadores. Una oleada récord de adquisiciones de opciones de compra —contratos que otorgan a los tenedores el derecho a comprar a un precio predeterminado— también “reforzó mecánicamente el impulso alcista de los precios”, informó el grupo de banca de inversión Goldman Sachs.

La caída del oro en lingotes podría haberse acelerado por la llamada contracción ‘gamma’. Ahí es donde los operadores con posiciones cortas en opciones necesitan comprar más futuros, o acciones en el caso de los fondos cotizados en bolsa de oro, a medida que los precios suben por encima de los niveles de grandes tenencias de opciones y venden a medida que bajan, para mantener sus carteras equilibradas.

“Montaña rusa”

La caída de los metales también hizo caer las acciones de las principales compañías mineras, incluyendo a los principales productores de oro Newmont, Barrick Mining y Agnico Eagle Mines, cuyas acciones habían caído más del 10 % en la Bolsa de Nueva York.

Dominik Sperzel, director de operaciones de Heraeus Precious Metals, señaló que la volatilidad es muy extrema y ambos niveles de resistencia psicológica, de 5.000 dólares y 100 dólares para el oro y la plata, respectivamente, se rompieron en numerosas ocasiones el viernes. “Sin embargo, debemos prepararnos para que la montaña rusa continúe”, advirtió.

“La relación plata/oro ha subido casi tanto como a finales de la década de 1970, y los drásticos movimientos de hoy muestran que esto podría haber marcado un punto de inflexión. Sin embargo, el oro y la plata por separado nunca han igualado sus repuntes de 1979”, apuntó, por su parte, Simon White, estratega macroeconómico de Bloomberg.

En su opinión, todavía es demasiado pronto para saber si la relación plata/oro marca el final de un repunte histórico en los metales preciosos, y añadió que el precio ahora se está convirtiendo en el principal impulsor, mientras que “los fundamentos pasarán a un segundo plano por ahora”.