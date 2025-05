La verdadera causa por la que Trump dejó de bombardear a los hutíes

El presidente estadounidense acordó la semana pasada una tregua con el movimiento yemení tras más de un mes de intensos bombardeos.

Donald Trump ha suspendido los bombardeos contra los hutíes en Yemen porque no han dado los resultados deseados y han costado caro a Estados Unidos, informó este lunes The New York Times, citando documentos del Pentágono y conversaciones con aliados.

En los primeros 30 días de la intensa campaña militar, el movimiento yemení derribó 7 costosos drones estadounidenses MQ-9, y EE.UU. a su vez “quemó” armas y municiones por valor de unos 1.000 millones de dólares, señala la publicación.

Además, perdió dos cazas F-18 Super Hornet, cada uno de ellos valorados en unos 67 millones de dólares, que se encontraban en el portaviones USS Harry Truman.

Según los informes, la paciencia de Trump se agotó después de eso y la Administración comenzó a buscar otras opciones. Omán, que media en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ofreció al enviado especial Steve Witkoff una opción según la cual EE.UU. dejaría de bombardear Yemen y los hutíes detendrían sus ataques a los buques estadounidenses en el mar Rojo.

La semana pasada, el Comando Central de Estados Unidos informó del fin de la operación, y Trump, al anunciarlo, dijo que los líderes del movimiento habían prometido “que no volverían a disparar a los buques”.

Entre tanto, el movimiento yemení aclaró que “el acuerdo no incluye a Israel, de ninguna manera”, y solo se refiere a los ataques militares contra Estados Unidos. En ese sentido, Muhammad Al Bakhiti, miembro del Buró Político de los hutíes, afirmó que las operaciones bélicas en apoyo a Gaza por parte del grupo continúan y especificó que solo los barcos “que van a Israel” serán blanco de ataques.