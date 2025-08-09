Las llamas devoran una joya milenaria de España (VIDEO)

En la Mezquita-Catedral de Córdoba, en España, se desató un incendio. Las llamas envolvieron las paredes y el techo de dos capillas y continuaron ardiendo durante la tarde de este viernes.

Gracias a Dios ya está apaciguado el incendio que está tarde ha asolado la Catedral-Mezquita de Córdoba.

En la madrugada del sábado, los bomberos lograron extinguir el fuego. Según informó el obispo, una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor pudo haber provocado el incendio.