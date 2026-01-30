Le quitan a empresa de China el control a puertos del Canal de Panamá

Los puertos del Canal de Panamá, ‘Cristóbal’, en el océano Atlántico; y Balboa, en el Pacífico, ya no serán controlados por la multinacional de origen chino CK Hutchison Holdings, informó este viernes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) como respuesta a una fallo de la Justicia de ese país centroamericano.

A través de un comunicado publicado en X, la AMP detalló que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña el jueves, al declarar como “inconstitucional” la concesión dada a Panamá Ports Company, filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings, el Estado panameño decidió activar “un plan técnico de transición operativa destinado a garantizar la continuidad de las actividades portuarias en los mencionados puertos”.

Al respecto, la autoridad panameña indicó que para garantizar la estabilidad del servicio portuario en el Canal, el Gobierno de José Raúl Mulino contará con “el apoyo especializado” de APM Terminals, una empresa con sede central en La Haya, Países Bajos, que trabaja para el grupo A.P. Moller-Maersk de Dinamarca, y que es considerada por el Ejecutivo panameño como “una de las operadoras marítimas más confiables del mundo”.

En la misiva, las autoridades panameñas indicaron que la filial de Maersk funcionará “como administrador temporal durante un periodo de transición”. Además, resaltaron que esperan que el proceso se realice de forma “ordenada y coordinada” con la empresa del conglomerado chino.

La Corte Suprema de Panamá invalidó el jueves el contrato de Hutchison tras las repetidas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de intervenir directamente en el Canal marítimo para recuperar el control de ese espacio de alto flujo comercial, que según el mandatario, había pasado a estar bajo el control de China, lo que considera como grave para la seguridad y economía estadounidense.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, presentó este viernes un plan de contingencia para el canal de Panamá, luego del fallo de la Corte, y recordó que “existían acciones legales contra el actual contrato” de Hutchison desde antes de que asumiera su Gobierno. El mandatario ha sido criticado por permitir el garrote de Trump y acceder a las presiones de EE.UU.