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Lo que dice China sobre el bloqueo de Ormuz anunciado por Trump

"Lograr un alto el fuego integral y duradero por medios políticos y diplomáticos es la solución fundamental" del conflicto en Oriente Medio, subrayó Wang Yi.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos no responde a los intereses comunes de la comunidad internacional, declaró este lunes el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, durante una reunión con Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial del presidente de Emiratos Árabes Unidos en el gigante asiático.

“El bloqueo del estrecho de Ormuz no redunda en el interés común de la comunidad internacional”, subrayó, añadiendo que “lograr un alto el fuego integral y duradero por medios políticos y diplomáticos es la solución fundamental”, reza el comunicado.

Asimismo, el jefe de la diplomacia china aseguró que Pekín comprende plenamente las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados árabes del golfo Pérsico y, en particular, “apoya a los Emiratos Árabes Unidos en la salvaguarda de su soberanía nacional, su seguridad y sus legítimos derechos e intereses”.

Al mismo tiempo, enfatizó que China se ha comprometido activamente a “promover la paz y poner fin a los conflictos, y está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, para impulsar un pronto retorno a la paz y la tranquilidad en Oriente Medio”.

Leer también: CNN reporta que China podría suministrar nuevos MANPADS a Irán en las próximas semanas

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