Lo que dijo el nuevo presidente de Chile sobre Nicolás Maduro

Sólo minutos antes de subirse al avión que lo trasladó a Buenos Aires esta mañana para sostener una reunión con su par, Javier Milei, el Presidente electo chileno, José Antonio Kast, respondió a la amenaza de Nicolás Maduro, quien el lunes le exigió “respetar” los derechos de los migrantes venezolanos al decir que esto lo tiene “sin cuidado”.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, le dijo el gobernante caribeño en su programa ‘Con Maduro+’.

“Los venezolanos tienen derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”, agregó.

De paso, manifestó que implementará un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que deseen regresar a su país, a través del programa gubernamental “Vuelta a la Patria“.

“Todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, cerró Maduro.

Así las cosas, en una breve conversación con la prensa, Kast aseguró que las declaraciones de Maduro “me tienen sin cuidado”.

“Es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, manifestó taxativo.

Kast llega hasta Buenos Aires en una visita exprés con una apretada agenda que incluye un encuentro con Milei y el economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía del gobierno argentino, amén de un almuerzo con empresarios locales y una visita al embajador en la capital trasandina, José Antonio Viera-Gallo.