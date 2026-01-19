Lo que dijo Sheinbaum sobre la llegada de avión militar de EE.UU. a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este lunes por qué una aeronave militar de EE.UU. aterrizó en un aeropuerto mexicano.

“No tendría que haberse consultado (con el Senado porque) no venían tropas de EE.UU. ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

También aclaró que este tipo de aeronaves estadounidenses ya han arribado en otras ocasiones al país. “No es algo excepcional (…) son tareas logísticas”, afirmó, y aclaró, en medio de rumores, que miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. no aterrizaron en México.

Ver video: Avión militar de EE.UU. fue captado llegar a México

Por el contrario, dijo, el avión fue abordado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México que viajaron a ese país con el fin de participar en capacitaciones que durarán un mes, que están encabezadas por el Comando Norte de EE.UU., y reguladas por el Sistema de Seguridad Nacional mexicano, y que se realizan como parte de acuerdos bilaterales.

Por otra parte, reconoció que este tipo de aeronaves deben aterrizar en bases aéreas militares pero en este caso la Secretaría de la Defensa autorizó que lo hiciera en Toluca, aunque no aclaró los motivos del cambio.

Sheinbaum reiteró que, cuando viajan tropas de EE.UU., sí debe haber una autorización expresa del Senado. Por ejemplo, recordó que está pendiente este aval para que elementos de la Guardia Costera de EE.UU. se capaciten este año en México.

“No es algo excepcional”: la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que el aterrizaje de un avión militar estadounidense Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca se debió por un “asunto de capacitación”. La mandataria añadió que se autorizó su ingreso desde octubre… pic.twitter.com/z6YF3ozPUz — Azucena Uresti (@azucenau) January 19, 2026

¿Qué pasó?

El arribo ocurrió el domingo en el Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado en el Estado de México. Después de que usuarios de redes sociales difundieron y viralizaron las imágenes del avión identificado como parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el Gabinete de Seguridad aseguró que su presencia estaba autorizada para realizar tareas de capacitación.

La llegada del avión militar desató una serie de especulaciones debido a las constantes amenazas del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que podría realizar incursiones terrestres en México para combatir a los cárteles, lo que Sheinbaum ha descartado en múltiples ocasiones.

Un día antes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. les había recomendado a los operadores estadounidenses “precaución” al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico “debido a actividades militares e interferencias de GPS” que provocaban “riesgos potenciales”.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que estas operaciones no se estaban realizando en el espacio aéreo de México.

Leer también: Avión espía de EE.UU. sobrevuela costas mexicanas y aerolíneas suspenden rutas