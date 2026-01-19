BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaLo que dijo Sheinbaum sobre la llegada de avión militar de EE.UU. a México
Portada

Lo que dijo Sheinbaum sobre la llegada de avión militar de EE.UU. a México

Donald Trump ha amenazado con una incursión militar para combatir a los cárteles.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captan llegada de un Lockheed Martin C-130J Super Hercules de las FF. AA. de EE. UU. al Aeropuerto de Toluca.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este lunes por qué una aeronave militar de EE.UU. aterrizó en un aeropuerto mexicano.

“No tendría que haberse consultado (con el Senado porque) no venían tropas de EE.UU. ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

También aclaró que este tipo de aeronaves estadounidenses ya han arribado en otras ocasiones al país. “No es algo excepcional (…) son tareas logísticas”, afirmó, y aclaró, en medio de rumores, que miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. no aterrizaron en México.

Ver video: Avión militar de EE.UU. fue captado llegar a México

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por el contrario, dijo, el avión fue abordado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México que viajaron a ese país con el fin de participar en capacitaciones que durarán un mes, que están encabezadas por el Comando Norte de EE.UU., y reguladas por el Sistema de Seguridad Nacional mexicano, y que se realizan como parte de acuerdos bilaterales.

Por otra parte, reconoció que este tipo de aeronaves deben aterrizar en bases aéreas militares pero en este caso la Secretaría de la Defensa autorizó que lo hiciera en Toluca, aunque no aclaró los motivos del cambio.

Sheinbaum reiteró que, cuando viajan tropas de EE.UU., sí debe haber una autorización expresa del Senado. Por ejemplo, recordó que está pendiente este aval para que elementos de la Guardia Costera de EE.UU. se capaciten este año en México.

¿Qué pasó?

El arribo ocurrió el domingo en el Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado en el Estado de México. Después de que usuarios de redes sociales difundieron y viralizaron las imágenes del avión identificado como parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el Gabinete de Seguridad aseguró que su presencia estaba autorizada para realizar tareas de capacitación.

La llegada del avión militar desató una serie de especulaciones debido a las constantes amenazas del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que podría realizar incursiones terrestres en México para combatir a los cárteles, lo que Sheinbaum ha descartado en múltiples ocasiones.

Un día antes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. les había recomendado a los operadores estadounidenses “precaución” al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico “debido a actividades militares e interferencias de GPS” que provocaban “riesgos potenciales”.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que estas operaciones no se estaban realizando en el espacio aéreo de México.

Leer también: Avión espía de EE.UU. sobrevuela costas mexicanas y aerolíneas suspenden rutas

También te puede interesar

Proponen a EE.UU. que se fije en un...

A 21 personas muertas asciende reporte de víctimas...

2 muertos y varios heridos tras descarrilamiento de...

Avión espía de EE.UU. sobrevuela costas mexicanas y...

8 países de la OTAN publican una declaración...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign