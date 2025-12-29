Lo que dijo Trump al supuesto intento de Kyiv de atacar residencia de Putin

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha hecho sus primeros cometnarios al supuesto intento de Kyiv de atacar una residencia oficial del presidente ruso, Vladímir Putin.

“Acabo de enterarme de eso, en realidad, pero no sé mucho al respecto. Sería una pena”, dijo.

Trump abordó también el tema de su reciente conversación telefónica con el mandatario ruso. “Tuvimos una muy buena conversación. Hablamos a las 8 de la mañana (hora local). Y fue una charla muy productiva”, comentó.

La misma jornada, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, informó que Kyiv intentó ejecutar un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia oficial del mandatario, ubicada en la provincia de Nóvgorod.

“Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta”, resaltó Lavrov. “Los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados”, añadió.

A su vez, el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov, comunicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se quedó atónito por el supuesto intento de ataque de Kyiv contra una residencia de Vladímir Putin. Según Ushakov, el mandatario ruso informó a su homólogo estadounidense sobre el intento de Kyiv de atacar con más de 90 drones la residencia oficial presidencial en la provincia de Nóvgorod perpetrado la noche del 28 al 29 de diciembre y subrayó el hecho de que se llevó a cabo inmediatamente después de la ronda de conversaciones en Mar-a-Lago.

“Por nuestra parte, se ha dicho claramente que tales actos terroristas imprudentes no quedarán sin consecuencias y recibirán una respuesta muy seria”, afirmó Ushakov.

Al recordar la reacción de Trump frente al ataque ucraniano, detalló que el jefe de Estado “se mostró conmocionado por esta noticia, literalmente indignado”, asegurando que esto, “sin duda, influirá en el enfoque” de Washington en el contexto de las conversaciones con Zelenski. En este contexto, Trump también expresó alivio de que su Administración, “gracias a Dios”, no haya proporcionado a Kiev misiles de largo alcance Tomahawk.