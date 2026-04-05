Lo que dijo Trump tras el rescate de los 2 pilotos en territorio iraní

Donald Trump destacó el profesionalismo y la superioridad de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un mensaje a través de su red, Truth Social, donde confirmó que el piloto y copiloto del caza estadounidense, derribado el viernes en territorio iraní, habían sido rescatados sanos y salvos.

“Realmente contamos con el mejor Ejército, el más profesional y letal de la historia del mundo”, afirmó el presidente de EE.UU. en su publicación, donde destacó el éxito de las dos operaciones llevadas a cabo por separado entre el viernes y el sábado.

Según aseguró Trump, en ninguna de las dos acciones de búsqueda y rescate en territorio de la República Islámica nadie murió ni resultó herido, lo que, en su opinión, es una clara muestra de que “Washington ha logrado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos iraníes”.

El inquilino de la Casa Blanca destacó la importancia del exitoso desenlace de los acontecimientos tras el derribo del F-15E. Reveló que el primer rescate, el del piloto el viernes, no se confirmó en su momento para no poner en riesgo la segunda operación. Asimismo, denominó la operación de recuperación del segundo como una de las “más audaces en la historia de Estados Unidos”. “Bajo mi dirección, el Ejército de Estados Unidos envió docenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo”, detalló.

“Esta es la primera vez en la historia militar que se ha rescatado a dos pilotos estadounidenses por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”, se jactó Trump. En este contexto, dijo que era un momento para que todos los estadounidenses, sin importar su partido, se sintieran orgullosos y unidos.

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