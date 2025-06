Lo que se sabe de la instalación nuclear iraní de Natanz atacada por Israel

Israel lanzó un ataque de gran envergadura sobre Irán, en una ofensiva bautizada como Operación León, en la que han participado unos 200 aviones de combate. El objetivo declarado era atacar el programa nuclear de la nación persa.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Irán estaba en condiciones de desarrollar armas atómicas en menos de un año. Por ese motivo, la central nuclear de Natanz, en la provincia de Isfahán, fue uno de los blancos de ataque.

En Natanz se mantiene un programa de enriquecimiento de uranio al 60 % de pureza desde 2021. Fuentes oficiales iraníes han reconocido que los bombardeos de esta madrugada alcanzaron las instalaciones en varias ocasiones, ya que están ubicadas en una zona que fue atacada por Israel en abril del año pasado.

La planta de enriquecimiento de uranio de Natanz es la instalación nuclear más conocida de la República Islámica.

Las instalaciones incluyen tres plantas de enriquecimiento de uranio, con una extensión de al menos 10 hectáreas. La planta de enriquecimiento de combustibles se encuentra ocho metros debajo de la superficie y está protegida por una coraza de hormigón armado de 2,5 metros, cubierta con 22 metros de tierra.

Su existencia se conoció por primera vez en 2002. Un año después fue visitada por funcionarios de la OIEA, que informaron de la existencia de 160 centrífugas en operación y detallaron que estaba proyectada la construcción de otras 1.000 en el mismo lugar.

Por su parte, la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible está situada en la superficie, según recoge Global Security.

En 2020, el Centro de Estudios de No Proliferación publicó imágenes de satélite que mostraban el comienzo de la construcción de otra planta subterránea de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas. Las instalaciones estaban ubicadas bajo una montaña, a casi tres kilómetros de distancia al sur, según un reporte de The Guardian.

En 2023, imágenes satelitales sugerían la supuesta construcción de un nuevo complejo fortificado a gran profundidad en Natanz.

Israel struck Iran’s Natanz nuclear facility with bunker busters supplied by the United States.

Imagine radiation levels rise causing cancer and birth defects.

This is what the West + Israel does.

They have no right to tell anyone they can’t have nukespic.twitter.com/SWYjP20pMh

— ADAM (@AdameMedia) June 13, 2025