Lo que sucede en Guatemala en estos momentos: Estado de sitio, caos y masacres

Tras un fin de semana de enorme tensión y violencia, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el domingo el estado de sitio en el país.

En los últimos dos días, ocho policías fueron asesinados, mientras han tenido lugar varios motines en diferentes cárceles, en los que se tomaron decenas de rehenes.

El Gobierno ha decretado tres días de luto nacional, mientras que este lunes las clases están suspendidas como medida preventiva.

Motines simultáneos y represalias contra Policías

Miembros del grupo de crimen organizado Barrio 18 protagonizaron el sábado motines simultáneos en tres centros penitenciarios, aunque la violencia no se centró solo en las cárceles, sino que también acabó trasladándose a las calles de la capital, Ciudad de Guatemala.

Centros recuperados y guardias rescatados‼️Operativos simultáneos DGSP/PNC/Ejército disuelven motines en Sector 11 de Preventivo Z18 y Centro de Detención Fraijanes II, liberando a 37 guardias penitenciarios quienes ya reciben atención médica. #SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/yBnFiWLGiS — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 18, 2026

Las agresiones, dirigidos principalmente contra efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), se saldaron con ocho uniformados muertos y al menos una decena heridos: se produjeron 10 ataques simultáneos a sedes de las fuerzas de seguridad en la capital y alrededores a primera hora de la mañana del domingo.

Los atentados tuvieron lugar tan solo unos minutos después de que la PNC publicara fotografías y un video de la detención del máximo líder de la pandilla Mara Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias ‘El Lobo’.

La ofensiva ha generado una ola de miedo en la población, así como una crisis de seguridad para el Gobierno progresista de Arévalo, que ocupa el cargo desde enero de 2024.

En busca de privilegios penitenciarios

El objetivo del amotinamiento era presionar a las autoridades para conseguir que Ochoa fuera trasladado a otra prisión, en la que gozara de mayores comodidades, así como otros privilegios penitenciarios para miembros de la banda criminal.

terrorista mara 18. La detención se produjo en la colonia Cerro Gordo, zona 21, por policías de la comisaría 14. A alias “Liro Rebelde” se le ha decomisado una pistola ilegal marca Taurus con una tolva, ocho municiones y 51 bolsas de marihuana. pic.twitter.com/mcWwwZn2zm — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

Ochoa está cumpliendo una condena de alrededor de 2.000 años de prisión por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado y asesinato en grado de tentativa. Está casado con una sobrina de la ex primera dama y excandidata presidencial, Sandra Torres.

En una alocución pública, Arévalo dijo que “los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”, durante el discurso en el que anunció el establecimiento del estado de sitio, y avisó de que las “estructuras político-criminales” que están detrás de ellos también caerán.

Según el mandatario, lo sucedido durante los últimos días fue una respuesta a las acciones emprendidas por el Gobierno para desarticular las pandillas criminales: primero amotinándose en tres cárceles y tomando rehenes, y tras su fracaso y la recuperación de las instalaciones y los rehenes por parte de las autoridades, atacando “cobardemente a la Policía Nacional en distintos lugares del país”.

Policía Nacional Civil retoma control en cárcel Renovación I pic.twitter.com/47qz7NxLaN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

El presidente afirmó que lo sucedido no es casual, sino que ocurre “justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban con corrupción e impunidad rinde resultados claros”.

30 días de estado de sitio

El decreto de estado de sitio debe ser ahora ratificado por el Congreso, donde el partido gobernante se encuentra en minoría. La medida, que en un principio estará en vigor por 30 días, suspende algunos derechos fundamentales, como el derecho de reunión y manifestación, y otorga a las fuerzas del orden permiso para proceder a detenciones sin orden judicial.

La escalada de violencia en el país centroamericano se lleva arrastrando desde 2025. Ya en el mes de octubre se produjo la fuga de una cárcel de 20 cabecillas de Mara Barrio 18 que puso en alerta a las autoridades y supuso un incremento de la vigilancia fronteriza, así como una crisis política y de seguridad en el Gobierno.

Entonces, el evento desembocó en la destitución de altos mandos del Ministerio de Gobernación.