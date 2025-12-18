Los agricultores protestan fuerte en Bruselas contra el Mercosur: Gases lacrimógenos y enfrentamientos

La manifestación de los agricultores europeos convocada este jueves frente al Parlamento Europeo en Bruselas ha degenerado en enfrentamientos con la Policía, que está lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Entre 10.000 y 15.000 agricultores han acudido a la llamada, acompañados de alrededor de 500 tractores, en un acto de protesta contra la firma del tratado de la Unión Europea (UE) contra Mercosur y por el recorte de las ayudas al campo.

Violentas protestas en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la UE y MERCOSUR Miles de agricultores, en su mayoría de Francia y Bélgica, se manifiestan en Bruselas cerca del Consejo Europeo

Argumentan que el tratado de librecomercio destruirá el tejido agroganadero de los países europeos e irá en contra de la seguridad alimenticia en el viejo continente, acogiendo prácticas que van en contra de la justa competencia.

Entre las reivindicaciones de los manifestantes se encuentra la retirada de la propuesta de la Comisión Europea de recortar el 22 % los fondos de la Política Agraria Común (PAC), la paralización de la ratificación del acuerdo con Mercosur y la simplificación de la burocracia de la PAC.

Police fire tear gas at protesting farmers in Brussels. 10,000 farmers are in Brussels to protest the South American Mercosur free trade agreement, which will destroy food security in Europe and lead to harmful pesticides in EU supermarkets.

Los cientos de tractores concentrados han bloqueado varias entradas por carretera a la capital belga, provocando congestión de tráfico en buena parte de la ciudad. Se han visto patatas y otros objetos arrojados a los agentes de Policía, que han respondido con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, se ha citado con los representantes de los manifestantes, con el fin de que le trasladen sus exigencias. A la reunión con COPA-COGECA, organizaciones que representan a asociaciones nacionales de agricultores y cooperativas a nivel de la UE también ha asistido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Protesta de agricultores en Bruselas termina con gases lacrimógenos Protesta de agricultores en Bruselas contra Mercosur y los recortes al campo terminó en choques

“En tiempos de incertidumbre, nuestros agricultores necesitan confiabilidad y apoyo. Y Europa siempre estará detrás de ellos”, ha dicho Von der Leyen en una publicación en redes sociales, en la que ha añadido que se ofrecerá “un apoyo fuerte y sostenido en el presupuesto de la UE”, así como “ayuda específica para pequeñas explotaciones agrícolas, explotaciones familiares y jóvenes agricultores”.