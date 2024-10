Los habitantes de Florida se abren paso por calles inundadas y recogen los escombros tras Milton

Tras el paso del huracán Milton, los residentes de las zonas impactadas en Florida empiezan a limpiar escombros y a tratar de reconstruir sus vidas. Amplias zonas siguen anegadas y son potencialmente peligrosas, advierten las autoridades, que instan a estar alertas.

LITHIA, Florida, EEUU — Miles de habitantes del estado de Florida han iniciado la recogida de escombros dejados por Milton, no sin antes sortear calles inundadas de vecindarios arrasados por el huracán y los tornados que engendró, que dejaron a su paso destrucción, apagones e inundaciones importantes.

Hasta este sábado las autoridades mantienen la lista de fallecidos en al menos 10 personas, pero han admitido que la cifra podría incrementarse mientras continúan las labores de rescate de atrapados entre las crecidas de los ríos.

Muchos se sienten aliviados de que Milton no haya causado un desastre mayor al que apuntaban las predicciones de los meteorólogos, que temían que toque tierra en categoría 5 en la región de Tampa y produzca una letal marejada ciclónica; sin embargo, el impacto que tuvo en zonas que no eran foco de atención ha sembrado preocupación.

El gobernador Ron DeSantis advirtió a la gente que no bajara la guardia y señaló que aún hay amenazas a la seguridad, como el tendido eléctrico caído y agua estancada que podría ocultar objetos peligrosos.

“Nos encontramos en el periodo donde tienes muertes que son evitables”, dijo DeSantis el viernes. “Tienes que tomar decisiones adecuadas y saber que hay peligros allá afuera”.

El número de clientes en Florida que seguían sin suministro eléctrico la mañana del sábado era de 1,6 millones, según poweroutage.us.

A los 260.000 habitantes de St. Petersburg se les pidió que hirvieran el agua antes de beber, cocinar o cepillarse los dientes, al menos hasta el lunes.

Destrucción en Port Saint Lucie

Los múltiples tornados que generó Milton golperaron fuertemente a una comunidad habitada principalmente por adultos mayores ubicada en Port Saint Lucie, en el centro de Florida.

La Voz de América realizó un recorrido por la zona y pudo comprobar cómo la fuerza de los tornados prácticamente arrasó con casas móviles y prefabricadas.

“Todo el mundo se concentró en Sarasota y Tampa pero estamos al otro lado de Florida y mira lo que pasa… por eso es muy importante aprender de estas cosas y saber lo que puede pasar… quien iba a saber que acá iba a pasar un tornado acá que iba a ser más malo que el huracán”, dijo a la VOA Sergio Diez, Jefe Departamento Policía Sweetwater.

Al menos seis personas murieron en el lugar y continúan los trabajos de búsqueda de desaparecidos.

Daños al medioambiente

De otro lado, el propietario de una mina de fosfatos reveló que sustancias contaminantes se derramaron a la bahía de Tampa durante el paso del huracán.

La compañía Mosaic informó en un comunicado que las intensas lluvias de la tormenta sobrecargaron un sistema de recolección en sus instalaciones en la localidad de Riverview, lo que provocó que el agua excedente saliera por una alcantarilla y se dirigiera a canales de vertido que van a dar a la bahía. La empresa indicó que la filtración fue corregida el jueves.

Mosaic señaló que el vertido probablemente fue mayor a 66.244 litros (17.500 galones) —el estándar mínimo para emitir un reporte—, aunque no proporcionó una cifra de cuál podría haber sido el volumen total.

Mosaic no respondió a llamadas hechas ni a correos electrónicos enviados por The Associated Press para solicitarle información adicional sobre sus instalaciones en Riverview y las otras minas de la compañía en Florida. Tampoco se recibió respuesta a un correo de voz que se le dejó al Departamento de Protección Ambiental de Florida.

El estado cuenta con 25 de esas pilas que contienen más de 1.000 millones de toneladas de yeso fosforado —un desperdicio sólido derivado de la industria minera productora de fertilizantes a base de fosfatos—, el cual contiene radio, que se descompone para formar gas radón. El radio y el radón son radiactivos y pueden causar cáncer.

El yeso fosforado también podría contener metales pesados tóxicos y otros carcinógenos, tales como arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio y níquel.

Mientras tanto, la vital industria turística del estado empezó a volver a la normalidad, y Walt Disney World y otros parques de diversiones reabrieron. El aeropuerto con mayor tráfico en el estado, en Orlando, reanudó completamente sus operaciones el viernes.

Milton, que azotó Florida dos semanas después del paso del huracán Helene, inundó las islas, arrancó el techo del estadio de béisbol de los Rays de Tampa Bay y derribó una grúa de construcción.

Equipos del Departamento de Policía del condado de Hillsborough ayudaron el viernes a rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas por la crecida del río Alafia, entre ellas una mujer de 92 años. El río tiene 40 kilómetros, (unas 25 millas) de largo y se extiende desde el este del condado de Hillsborough hasta la bahía de Tampa.

La autoridad local del condado de Pinellas, desplegó policías utilizaron vehículos especializados para inundaciones con el fin de trasladar a personas hacia sus casas y fuera de ellas, en un vecindario inundado de la localidad de Palm Harbor donde el agua seguía subiendo.

Ashley Cabrera se fue junto con sus hijos de 18 y 11 años y sus tres perros. Fue la primera vez desde la llegada de Milton que habían podido salir del vecindario, y ahora se dirigían a un hotel en Orlando.

“Estoy extremadamente agradecida de que pudimos salir ahora e irnos a pasar el fin de semana a algún lugar donde podamos conseguir comida caliente y algo de gasolina”, señaló Cabrera. “Pensé que íbamos a poder salir en cuanto concluyera la tormenta. Estos caminos nunca se han inundado así en todos los años que he vivido aquí”, dijo.

Los animales también estaban siendo rescatados. Cindy Evers ayudó a rescatar a un cerdo de gran tamaño atrapado en las aguas de un centro comercial de Lithia, al este de Tampa. Ya había rescatado a un burro y varias cabras después de la tormenta.

“Estoy en una zona alta y seca donde tengo un establo y 9 acres” (3,6 hectáreas), dijo Evers, y añadió que pronto empezará a buscar a los propietarios de los animales.

[Con reporte del periodista de la VOA José Pernalete. Parte de la información usada es de The Associated Press]