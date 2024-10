Los hutíes atacan con drones instalaciones militares en Tel Aviv y Eilat

Se informa que ambos objetivos fueron alcanzados con éxito.

Los hutíes yemeníes han llevado a cabo con éxito ataques con drones contra objetivos militares en Tel Aviv y Eilat, informó este martes el portavoz militar de los hutíes de Yemen, Yahya Saree.

“Las fuerzas de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron un objetivo militar enemigo israelí en la zona ocupada de Jaffa con un avión no tripulado Jaffa, y también atacaron objetivos militares en la zona de Umm al-Rashrash de Eilat utilizando cuatro aviones no tripulados Samad-4”, reza el comunicado. También se informa que ambos objetivos fueron alcanzados con éxito.

Las Fuerzas Armadas yemeníes también hicieron un llamamiento a todos los países árabes e islámicos para que “rompan el silencio y participen activamente en esta fatídica batalla […] hasta lograr la victoria prometida”.

Según Times of Israel, la reivindicación de la autoría podría estar relacionada con un dron interceptado por las FDI esta madrugada sobre el mar Mediterráneo, a decenas de kilómetros al oeste de la costa central de Israel.