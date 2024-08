Lula dice que no acepta victoria de Maduro ni de la oposición

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, aseguró que no reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro ni del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo este viernes que no reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro ni de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio, un día después de que el Consejo Europeo acordó no reconocer la “legitimidad” de Maduro como presidente electo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que un mes después no ha publicado los datos desglosados de las elecciones presidenciales, dio como ganador a Maduro para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, aseguran que la victoria fue de Edmundo González Urrutia con el 67 % de los votos.

“¿Qué estamos exigiendo? Venezuela tenía un colegio electoral, era el Colegio Nacional Electoral, era el Comité Electoral Nacional, en el que estaban tres personas del gobierno y dos de la oposición. Era este colegio el que debía dar su opinión sobre las actas”, dijo Lula en una entrevista radial.

“Resulta que el presidente Maduro no escuchó a este colegio, fue directo a la Corte Suprema. No cuestiono a la Corte Suprema, sólo creo que, correctamente, debería pasar por el colegio electoral que se creó para tal fin. Por tanto, no acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo en la oposición, dicen que ganaron, pero no tienen pruebas. Por eso exigimos pruebas. Obviamente tiene derecho a que esto no les guste, porque dije que era importante que se convocaran nuevas elecciones”, continuó.

Brasil y Colombia, países considerados aliados de Maduro, han adelantado gestiones diplomáticas, hasta ahora infructuosas, para destrabar la crisis política venezolana.

Tanto el gobierno como la oposición han descartado celebrar nuevas elecciones y Maduro ha dicho que los conflictos en el país se resuelven “entre venezolanos” y que no practica la “diplomacia de micrófono”.

González Urrutia, un embajador retirado de 75 años, fue citado por tercera vez por el Ministerio Público (MP) para que, este viernes, responda por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales una página web, lo que las autoridades consideran como “usurpación de funciones”. La última boleta de citación de la fiscalía advirtió que de no comparecer será emitida una orden de arresto.

El candidato presidencial no ha asistido a las citaciones argumentando que no cuenta garantías y que el fiscal general “se ha comportado reiteradamente como un acusador político” y que “condena por anticipado”.

María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, adelantó que González Urrutia, quien como ella se encuentra resguardado, tampoco comparecería este viernes y pidió estar alertas ante un posible allanamiento a su vivienda.