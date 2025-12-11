María Corina Machado brinda primera aparición pública tras estar clandestina en Venezuela

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, brindó este jueves en Oslo una rueda de prensa después de su salida a la clandestinidad, en donde abordó temas clave como la situación política que atraviesa Venezuela, la postura del régimen de Nicolás Maduro y las expectativas de transición democrática. Machado llama a que el reconocimiento recibido es para todos los venezolanos y reiteró su compromiso con el retorno al país una vez se den las condiciones necesarias.

En su intervención, la dirigente volvió a denunciar que el régimen venezolano “ha dado la guerra” y se apoya en gobiernos de Cuba, Rusia y en organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. “Y así como el régimen se apoya en los regímenes del mundo, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos”.

Machado ha dejado clara su conformidad con las acciones internacionales que limiten cada vez más “la colaboración con grupos criminales”, como la incautación del buque petrolero hecha este miércoles por Estados Unidos. Explicó que la dictadura chavista dirigida por Maduro emplea los recursos petroleros de Venezuela para la persecución política y la tortura, hechos ya denunciados e investigados como terrorismo de Estado.

Tras ser preguntada por la posibilidad de una intervención militar internacional, Machado respondió que la sociedad venezolana ha apostado por una transición en orden y paz y que es el propio Maduro quien “ha declarado la guerra al pueblo”. Sobre su premiación, declaró respetar las críticas y apeló a la unión nacional: “invito a las personas a pensar sobre lo que está en riesgo en Venezuela y la necesidad de unidad en el país”.

Machado agregó no estar involucrada en las decisiones del gobierno de Estados Unidos relativas a la defensa del territorio estadounidense, pero afirma que recibió respaldo de ese país para facilitar su viaje a Oslo. No quiso especular sobre estrategias o planes de gobiernos internacionales y ha criticado la falta de implicación de “algunos gobiernos en Europa” ante la crisis venezolana, al tiempo que celebró el apoyo de la mayoría de los países a su causa.

En cuanto a su regreso a Venezuela, la líder opositora aclaró que será “lo antes posible”, condicionado “las condiciones óptimas”, la realización de “chequeos médicos necesarios” y posibles encuentros con dirigentes internacionales. Explicó que, pesar de mantenerse en la clandestinidad, ella y su equipo trabajan en la organización ciudadana y la preparación civil para consolidar la activación de una transición democrática, subrayando que su retorno no depende necesariamente de la salida del régimen chavista.

Sobre el futuro institucional del país, Machado indica que “todas” las instituciones venezolanas deben ser refundadas, comprometiéndose a reformas profundas en áreas como justicia, economía y promoción de inversiones internacionales. También indicó que el presidente electo tras los comicios del año pasado es Edmundo González Urrutia y subraya la prioridad de la reconstrucción institucional.