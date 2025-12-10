María Corina Machado sale de Venezuela en un viaje secreto en barco para recibir Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana y premio Nobel María Corina Machado ha logrado salir de Venezuela en barco en dirección a Curazao, de acuerdo a la informaron brindada por funcionarios estadounidenses. La decisión de seguir en secreto los detalles del viaje respondió a la necesidad de resguardar su seguridad, una medida que fue coordinada por sus aliados más próximos.

Según a los funcionarios de Estados Unidos, el traslado de Machado se ejecutó el martes, evitando cualquier anuncio previo que pondría en riesgo su integridad. La operación fue cuidadosamente planeada, y la información con respecto a su salida solo se divulgó una vez que la dirigente se encontraba ya fuera del territorio venezolano.

El entorno de María Corina Machado optó por no hacer público el viaje hasta que se lograra contemplar, la prioridad a la protección de la opositora frente a posibles amenazas.

La líder opositora venezolana confirmó que ahora esta en viaje a Oslo.

En diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado señaló: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”.

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, lo recibe su hija Ana Corina Sosa Machado en Oslo ya que los tiempos de viaje no coincidieron para que la líder opositora pudiera estar a tiempo para la ceremonia.

Machado envió un discurso que fue leído por su hija, en el que situó el relato en la travesía colectiva de su país.

“He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, afirmó María Corina Machado en sus palabras.

“Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas”, recordó Machado, subrayando el carácter fundacional de la primera constitución republicana del mundo hispano en 1811.

“Allí afirmamos una idea radical: que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes”, sostuvo.