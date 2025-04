“Me han dado cuatro días de vida”, dice una víctima de tráfico sexual de Epstein

Una figura central en el escándalo de Epstein alegó haber sido víctima de trata a los 16 años, tras ser reclutada por Ghislaine Maxwell en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump.

Virginia Giuffre, conocida por ser víctima del tráfico sexual de Jeffrey Epstein y por acusar al príncipe Andrés de agresión sexual, ha revelado que sufrió graves heridas en un accidente de tráfico con un autobús que circulaba a gran velocidad. En un emotivo post, la mujer de 41 años compartió que padece insuficiencia renal y suplicó poder ver a sus tres hijos adolescentes, de quienes está separada.

“He entrado en insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, trasladándome a un hospital especializado en urología”, escribió junto a una fotografía que muestra numerosos hematomas en su cuerpo. Agradeció a sus seguidores por su apoyo, expresando: “Estoy lista para irme, pero no hasta que vea a mis bebés por última vez, pero ya sabes lo que dicen de los deseos”. Los detalles sobre el lugar y el momento del accidente aún no se han esclarecido.

Giuffre recientemente se separó de su esposo y sus hijos en Australia. Su padre, Sky Roberts, expresó su conmoción por la publicación, afirmando que desconocía el incidente y prometió brindarle su apoyo. Anteriormente, también había compartido su culpa por haberla ayudado a conseguir un trabajo que la llevó a ser manipulada por el círculo de Epstein.

Una de las figuras centrales en el escándalo de Epstein, Giuffre, alegó haber sido víctima de trata a los 16 años, tras ser reclutada por Ghislaine Maxwell en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump. En 2017, resolvió un caso de difamación contra Maxwell y, en 2022, alcanzó un acuerdo extrajudicial con el príncipe Andrés, quien ha negado haber actuado mal. Este escándalo le costó a Andrés sus títulos reales y su reputación.