Milei descarta que su hermana se presente a los comicios de 2025

El presidente comentó que “se viene una motosierra profunda” que implica “una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, descartó que su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presente como candidata a las elecciones legislativas de 2025.

“No lo creo. Desde Italia, Luis Majul [periodista argentino] me lo preguntó en una entrevista, y mi hermana respondió que no”, señaló el mandatario en una entrevista con Forbes desde la Casa Rosada.

Y añadió: “Yo no me meto en esas cosas. Recuerdo que en diciembre de 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch [economista argentino] que ni loco sería candidato y, sin embargo, aquí estoy. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”.

También reconoció que Karina es su “cable a tierra”. “Es la tierra. Es quien no me permite tener ni el más mínimo desvío de nada”, afirmó.

Promesas de campaña

En cuanto al balance anual, el presidente dijo que su gobierno hizo “lo que prometió en campaña”. “Bajar la inflación, que la economía se libere de tantas restricciones, reformas estructurales y terminar con la inseguridad, y en lo internacional, alineamiento con EE.UU. e Israel”, destacó.

El mandatario aseguró que el “equilibrio fiscal ha hecho que el riesgo país pase de niveles de 3.000 puntos” cuando ganó la elección “a 700” en la actualidad, “lo cual baja el costo del capital y favorece la inversión”.

“Estamos eliminando la inflación, con lo cual se está eliminando la distorsión de precios relativos y eso favorece la acumulación de capital. Estamos bajando impuestos. Hicimos 800 reformas estructurales”, sentenció.

Además, declaró: “Se viene una motosierra profunda”. “Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”, alertó.

De cara a 2025, el presidente anunció un plan económico que incluye la reducción de impuestos, una reforma laboral y un tratado de libre comercio con EE.UU. “Vamos a eliminar cerca del 90 % de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos”, indicó.

Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de reformar el Mercosur. “No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Dentro de esa agenda, vamos a avanzar en un tratado libre comercio”, dijo.

Por último, defendió su estrategia cambiaria y negó la existencia de un atraso en el tipo de cambio. “Hemos reducido el gasto público en un 30 % y logramos un equilibrio fiscal en el primer mes de gobierno”, expresó. También habló de la importancia de consolidar una inflación baja y estable antes de liberar el cepo cambiario [restricción a la compra de moneda extranjera].