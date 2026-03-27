Militares estadounidenses ingresaron dos metros a territorio mexicano sin autorización en Nogales, Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el pasado jueves un grupo de militares estadounidenses ingresó aproximadamente dos metros a territorio mexicano sin autorización, en la zona fronteriza de Nogales, Sonora.Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria explicó que los militares se encontraban realizando un operativo cuando se pasaron unos metros la línea fronteriza.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera, y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron (…) no era alguna cuestión de intervención, algún, no nada, sino sencillamente estaban en un opperativo y se pasaron unos metros, y de inmediato se les pidió que se retiraran, y se retiraron”.

“De inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron”, afirmó.Sheinbaum descartó que se tratara de una violación a la soberanía o de una acción intencional. “No era alguna cuestión de intervención, sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros”, señaló.

Una periodista le preguntó si no había alguna violación a la soberanía con esto, a lo que la jefa del Ejecutivo Federal dijo que no, pues no había sido intencional.

Los hechos ocurrieron en la salida del tren ferroviario que conecta con Estados Unidos de acuerdo con los reportes realizados por el periodista Edgar Ponce. Según reportes, ocho militares estadounidenses permanecieron al menos una hora en suelo mexicano mientras colocaban alambres de púas, concertinas y otros obstáculos en el muro fronterizo.

Personal de la Guardia Nacional mexicana acudió al lugar para solicitarles que realizaran las labores dentro de su territorio, lo que generó una discusión entre ambos grupos. Los militares estadounidenses finalmente se retiraron alrededor de las 13:30 horas, una vez concluidos los trabajos.