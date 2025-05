“Múltiples ataques”: Se recrudece la tensión entre la India y Pakistán (VIDEOS)

El peor choque en casi tres décadas entre las dos naciones asiáticas, que poseen armas nucleares, se adentra en su tercer día de hostilidades.

La India y Pakistán se acusaron este viernes de lanzarse mutuamente nuevos ataques militares, utilizando drones y artillería en medio de la escalada bélica entre las dos naciones, informa Reuters.

“Las Fuerzas Armadas de Pakistán lanzaron múltiples ataques con drones y otras municiones a lo largo de toda la frontera occidental durante la noche del 8 al 9 de mayo de 2025. Las tropas pakistaníes también cometieron numerosas violaciones del alto el fuego a lo largo de la Línea de Control en Jammu y Cachemira. Los ataques con drones fueron repelidos eficazmente y se dio una respuesta adecuada a las violaciones del alto el fuego”, reza el comunicado del Ejército indio.

OPERATION SINDOOR Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones and other munitions along entire Western Border on the intervening night of 08 and 09 May 2025. Pak troops also resorted to numerous cease fire violations (CFVs) along the Line of Control in Jammu and… pic.twitter.com/WTdg1ahIZp — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) May 9, 2025

El organismo compartió unas imágenes que muestran la destrucción de un puesto pakistaní por los ataques aéreos llevados a cabo a través de la Línea de Control y advirtió que “todos los planes nefastos serán respondidos con fuerza”.

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, condenó la declaración de las FF.AA. indias por “infundada y engañosa”, y aseguró que Pakistán no había emprendido ninguna “acción ofensiva” contra zonas en la parte india de la disputada región de Cachemira ni más allá de sus fronteras.

En la Cachemira pakistaní, las autoridades informaron de que los intensos bombardeos efectuados desde el otro lado de la frontera causaron la muerte a cinco civiles, incluido un bebé, y dejaron 29 heridos en la madrugada del viernes.

Sirens, blackouts and explosions: Pakistan’s desperate attempt to launch an aerial attack on India with a barrage of drones and missiles in the dead of the night, was successfully thwarted by Delhi’s resilient, swift and powerful Air Defence system#OperationSindoor… pic.twitter.com/nBe8h96reP — News18 (@CNNnews18) May 9, 2025

Se trata del tercer día consecutivo del peor enfrentamiento en casi tres décadas entre las dos naciones asiáticas, que poseen armas nucleares. Desde miércoles, ambos países han intercambiado fuego y bombardeos transfronterizos, además de enviar drones y misiles a sus respectivos espacios aéreos, reseña Reuters.

En medio de las hostilidades, los aldeanos han huido de las zonas fronterizas entre ambos países y muchas ciudades se han visto afectadas por apagones, advertencias de ataques aéreos, mientras los habitantes compran artículos esenciales de forma descontrolada, señaló el medio. La India ha suspendido su prestigioso torneo de críquet T20 de la Indian Premier League, después de que un partido tuviera que suspenderse el jueves tras apagarse los reflectores.

#WATCH | J&K: CCTV Visuals from a residence in Poonch, show evidence of Pakistan shelling (CCTV Visuals from the morning of 7th May) pic.twitter.com/HEbBLcXbhJ — ANI (@ANI) May 9, 2025

El conflicto entre Nueva Delhi e Islamabad escaló tras el atentado ocurrido el 22 de abril en Pahalgam, un concurrido destino turístico ubicado a unos 90 kilómetros de Srinagar, en la parte de Cachemira bajo control indio. El atentado dejó 26 muertos (25 ciudadanos indios y uno nepal) y decenas de heridos.

Desde el día del atentado, ambas naciones han tomado medidas radicales para rebajar aún más los lazos diplomáticos y comerciales. Las relaciones ya estaban profundamente congeladas desde 2019, cuando el Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, derogó el artículo 370 de la Constitución, que había concedido cierto grado de autonomía al estado de Jammu y Cachemira.