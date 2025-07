Musk arremete contra el nuevo caza F-47 anunciado por Trump y exige enfocarse en este armamento

Elon Musk arremetió contra el programa del caza de sexta generación F-47, presentado en marzo por Donald Trump como uno de los pilares de su plan de defensa y descrito por el propio presidente como “el más avanzado y letal jamás construido”.

El antiguo aliado del líder republicano recurrió a su red social X para expresar su frustración por lo que él considera el atraso del país norteamericano en la carrera armamentística de drones. “Será mejor que descubramos cómo construir drones a gran escala rápidamente o estaremos condenados a ser un Estado vasallo”, afirmó en una interacción con otro usuario.

“Estamos perdiendo por paliza”, continuó Musk en otro tuit, en el que criticó con dureza el programa de cazas de última generación. “Gastar más de un billón de dólares en un nuevo e inútil avión de combate tripulado en lugar de en un programa de drones está socavando gravemente nuestra seguridad nacional”, enfatizó el dueño de SpaceX y Tesla.

A finales de marzo, el mandatario estadounidense anunció la creación del cazabombardero F-47, cuya versión experimental se ha estado probando en secreto durante casi cinco años.

Dominate the Skies

Get your first look at what will be the most advanced, lethal, & adaptable fighter ever developed… the U.S. Air Force’s F-47. pic.twitter.com/ca1CeBABb5

— U.S. Air Force (@usairforce) March 21, 2025