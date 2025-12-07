Nasralla dice que le “robaron” votos en la mayoría de departamentos de Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Honduras, Salvador Nasralla, denunció este domingo que le han “robado” votos en la mayoría de departamentos, tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

“Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas”, escribió en su cuenta de X, una semana después del inicio de conteo de votos, mientras los hondureños aguardan con expectación para saber quién será el futuro jefe de Estado.

Además, señaló que desde la madrugada del jueves no ha cambiado nada en el conteo. “Están siendo irresponsables con el país, manteniendo en zozobra a la población”, denunció. Al mismo tiempo, instó a la compañía colombiana ASD, contratada por el CNE para el proceso de votación y que, según él, tiene “socios de EEH [Empresa Energía Honduras] y Partido Nacional”, a rendir cuentas hoy.

Según la última actualización, Nasralla acumula 1.112.570 votos (39,50 %) frente a los 1.132.321 sufragios (40,20 %) que suma su adversario del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas, incluso en Lempira , Intibuca y La Paz. @moeueHonduras25 @SG_OEA_OAS @USAmbHonduras Todo sigue igual desde la madrugada del jueves 4 en el… pic.twitter.com/7jFHm59UdG — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 7, 2025

Horas antes, Nasralla denunció que miles de actas habían sido “cambiadas” para beneficiar a su opositor. “Más adulteraciones. Son miles de actas cambiadas a favor del candidato que nunca estuvo en primer lugar en las encuestas, ni en las bocas de urna”, escribió en su cuenta de X, sin mencionar a Asfura. “Quienes las adulteraron prepárense para enfrentar la justicia a partir del 27 de enero 2026”, advirtió.

Sin resultados definitivos, el país vive jornadas de incertidumbre y tensión política en medio de repetidas denuncias de fraude.

Comicios en un clima caliente