NBC: Avión que se cree que transportaba a Maduro aterrizó en Nueva York

El avión que se cree que transportaba al líder venezolano capturado por EE.UU., Nicolás Maduro, ha aterrizado en el estado de Nueva York, informa NBC. El canal también transmitió un video del aterrizaje.

El mandatario venezolano fue extraído junto con su esposa este sábado durante un ataque masivo de Washington. Según afirmaron desde EE.UU., el presidente del país latinoamericano y su pareja “enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense” en sus tribunales.

El Gobierno venezolano calificó las acciones de Washington como una “gravísima agresión militar”. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, indica un comunicado oficial.

Caracas advirtió que el objetivo de los ataques “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”. Pese a las presiones, Venezuela advirtió a EE.UU.: “No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino”.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa hizo hincapié en la necesidad de “crear las condiciones para resolver cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo”.