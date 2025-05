“Necesitamos Groenlandia con urgencia”: Trump no descarta usar la fuerza para anexarla

El mandatario estadounidense reafirmó que su país necesita este territorio ártico administrado por Dinamarca para su “seguridad nacional e internacional”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en una entrevista emitida este domingo por NBC News que no desestima llevar a cabo una operación armada en su intento de anexar a Groenlandia a su país.

Cuando la entrevistadora le preguntó si “descartaría el uso de la fuerza militar para tomar Canadá” para integrarlo como el estado número 51, Trump respondió que espera que su Gobierno nunca llegue “a ese punto”.

Sin embargo, reafirmó que estos planes podrían aplicarse para hacerse con el territorio ártico administrado por Dinamarca. “Algo podría pasar con Groenlandia. Siendo honestos, lo necesitamos para la seguridad nacional e internacional”, indicó.

Al momento de insistir si no habría una acción similar con Canadá, Trump reiteró que era “muy improbable”. No obstante, detalló que las autoridades canadienses “gastan menos dinero en su Ejército que prácticamente cualquier otra nación del mundo”, además de que “pagan menos a la OTAN que cualquier” otro país.

“Creen que vamos a protegerlos, y de hecho lo hacemos. Pero la verdad es que no asumen toda su parte, y eso es injusto para Estados Unidos y nuestros contribuyentes”, señaló el inquilino de la Casa Blanca.

Tomar Groenlandia por la fuerza

En un momento de la entrevista, se le volvió a preguntar si “no descarta el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia”, a lo que Trump contestó que no descarta esta idea. “No voy a decir: ‘Lo voy a hacer’, pero no, no lo descarto. Necesitamos Groenlandia con urgencia”, subrayó el presidente.

Además, mencionó que “Groenlandia tiene una población muy pequeña”, por lo que Washington se encargará de cuidar de sus habitantes. “Pero la necesitamos para la seguridad internacional”, concluyó.

Trump ha declarado en repetidas ocasiones que su país necesita adquirir Groenlandia por cuestiones de seguridad internacional, argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de la costa norte de EE.UU., por lo que Washington debe “tener cuidado”. A su vez, las autoridades tanto danesas como groenlandesas han descartado tal posibilidad.