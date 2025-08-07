Netanyahu: Israel tomará el control de toda la Franja de Gaza

Esta jornada, el gabinete de seguridad de Israel se reúne para deliberar sobre una potencial operación militar.

Israel planea establecer su control total sobre la Franja de Gaza, pero “no quiere quedarse con ella” ni ejercer un gobierno permanente sobre el enclave, declaró el primer ministro, Benjamín Netanyahu. El anuncio se produjo justo antes de que el gabinete de seguridad de Israel se reuniera para deliberar sobre una potencial ocupación militar total.

En una entrevista concedida a Fox News momentos antes de la reunión del gabinete, Netanyahu respondió a la pregunta directa sobre si Israel planeaba “tomar el control de toda Gaza”. “Tenemos la intención, con el fin de garantizar nuestra seguridad, de eliminar a Hamás de allí, permitir que la población se libere de Gaza y pasarla a un gobierno civil, que no sea Hamás ni nadie que defienda la destrucción de Israel”, dijo.

Sin embargo, añadió: “Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como órgano de gobierno”. En su lugar, el mandatario israelí mostró la intención de traspasar el gobierno a fuerzas árabes “que lo gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y dando a los habitantes de Gaza una buena vida”. Netanyahu no especificó qué naciones o entidades árabes concretas contempla para asumir ese rol.

Esta declaración llega en un momento en que el Ejército israelí controla aproximadamente tres cuartas partes de la Franja de Gaza tras meses de intenso conflicto. La guerra ya ha provocado un desplazamiento catastrófico, con la gran mayoría de los habitantes de Gaza obligados a abandonar sus hogares.