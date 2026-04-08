Netanyahu reacciona al alto el fuego con Irán anunciado por Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este miércoles que apoya la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de suspender durante dos semanas los ataques contra Irán en el marco de un alto el fuego acordado.

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, dice el comunicado de su Oficina.

El mensaje agrega que “Israel también apoya los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear y de misiles”.

“Estados Unidos ha comunicado a Israel su compromiso de alcanzar estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y sus aliados regionales, en las próximas negociaciones”, señala. La Oficina del primer ministro añade que el alto el fuego de dos semanas no incluye el Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera “la fuerza destructiva” que, reiteró, se tenía previsto desplegar “esta noche” contra Irán.

El mandatario señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya “ha cumplido y superado todos sus objetivos militares” y que las partes se encuentran “muy avanzadas” en la redacción de un acuerdo definitivo sobre “paz a largo plazo” con Irán y “paz en Oriente Medio”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también confirmó el alto el fuego. Tras manifestar su “gran satisfacción” por lo que calificó como un “gesto sensato” y expresar su “más profundo agradecimiento a los dirigentes de ambos países”, Sharif invitó a las delegaciones a Islamabad el venidero 10 de abril “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán, por su parte, aseguró que al admitir las condiciones de negociación planteadas por Teherán, Washington y Tel Aviv sufrieron “una derrota innegable, histórica y aplastante”. Según el organismo, EE.UU. “se ha visto obligado a aceptar la propuesta de 10 puntos de Irán”, que incluye, entre otros aspectos “un compromiso fundamental de no agresión, el control continuo iraní del estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y la terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores”.