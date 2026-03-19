Netanyahu sostiene que precios del crudo bajarán por esta razón

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, vaticinó que los precios del petróleo bajarán, una vez que EE.UU., con ayuda de Tel Aviv, reabran el estrecho de Ormuz.

“Los estadounidenses están trabajando muy duro, y nosotros estamos tratando de ayudarlos en todo lo que podamos para abrir el estrecho de Ormuz. Y si lo logran, cosa que creo que harán, entonces los precios del petróleo bajarán”, dijo el funcionario israelí durante una conferencia de prensa para medios extranjeros.

El estrecho de Ormuz es una arteria marítima clave por la que circula una quinta parte del suministro energético mundial, bloqueado en medio del conflicto en Oriente Medio, que se inició después de que EE.UU. e Israel atacaran a Irán a finales de febrero pasado.

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Valor del petróleo

Este jueves, los precios del petróleo se volvieron a elevar en medio del conflicto. El crudo Brent subió hasta superar los 113 dólares por barril; mientras que el intermedio de Texas (WTI) también experimentó un auge, situándose en 96,52 dólares por barril; de igual forma, el Murban escaló hasta los 116,77 dólares.

El alza se produjo tras los ataques aéreos de EE.UU. e Israel contra el yacimiento de gas South Pars en Irán, que reavivaron los temores de una nueva crisis energética de larga duración.

Respecto a esa agresión, Netanyahu dijo en la rueda de prensa que se llevó a cabo por cuenta propia de las fuerzas de Israel.

“Hecho número uno: Israel actuó por su cuenta contra las instalaciones de gas” en Irán, y “hecho número dos: el presidente (Donald) Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques, y así lo estamos haciendo”, declaró.