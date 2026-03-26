Nicolás Maduro comparece en su segunda audiencia en Nueva York tras ser capturado por EE.UU.

NUEVA YORK.- Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la segunda audiencia de su proceso judicial, luego de ser capturados durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

A las afueras del tribunal se concentraron manifestantes tanto a favor como en contra del mandatario. Los simpatizantes de Maduro tomaron la calle con consignas y carteles que exigían “Free Maduro right now” (Liberen a Maduro ahora mismo). También se presentaron detractores, aunque no se reportaron incidentes ni confrontaciones entre ambos grupos.

Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa de desestimar el caso. La solicitud se basaba en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó los fondos necesarios para pagar a los abogados de Maduro y Flores, lo que, según la defensa, viola su derecho constitucional a una adecuada defensa.

El abogado Barry Pollack argumentó ante el juez que Washington había emitido una excepción a las sanciones para permitir el pago de honorarios, pero la revocó poco después sin explicación. Pollack advirtió que, sin financiamiento, no podrá continuar representando al mandatario venezolano, por lo que solicitó el archivo de los cargos.

“No voy a desestimar el caso”, respondió el veterano juez Hellerstein, según reportó la agencia AP.En la primera audiencia, realizada el 5 de enero —dos días después de su captura—, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y aseguró que fue capturado en su residencia en Caracas. Tanto él como su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos en su contra.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la operación militar y afirmó que Maduro “está capturado” y que tendrá “un juicio justo”, aunque anticipó que podrían venir más procesos judiciales en su contra.