“Nunca he visto algo así”: Supertifón irrumpe en un hotel en Hong Kong (VIDEO)

En la Red se ha difundido un video en el que fuertes corrientes de agua ingresaron a un hotel en Hong Kong, rompiendo por completo una puerta de cristal y arrasando con todo en su camino.

Se ve a personas que intentan mantenerse en pie frente a torrentas desbordadas, provocadas por el paso del supertifón Ragasa, el más poderoso del planeta en lo que va de 2025, que alcanzará vientos huracanados con velocidades de hasta 230 km/h.

“Nunca he visto algo así antes”, escribió el autor del video.

Video del fenómeno…