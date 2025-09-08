Núñez Feijóo quiere a Sánchez afuera del Gobierno por “haber vivido de la prostitución”

El líder del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, brindó este lunes una entrevista en la que cargó contra Pedro Sánchez por considerar que no puede continuar en su cargo por haberse beneficiado del negocio de la prostitución. “Este lugar tan sórdido, esta bajeza moral, es incompatible con ser presidente del Gobierno de nuestro país”, afirmó.

Tras las publicaciones de El Español en las que se daba cuenta de cómo en la década del 2000 la familia de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y ella misma gestionaban locales en los que se ejercía la prostitución, Núñez Feijóo aseguró que “buena parte del patrimonio familiar” fue conseguido con ingresos de ese “abominable negocio”.

“No sabía que la mujer había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobres, que había proxenetismo y droga, e incluso grabaciones”, manifestó el líder del PP e hizo hincapié en que Sánchez no debe seguir al mando del Gobierno. “Yo quiero un político decente y esto me parece indecente”, insistió.

En este contexto, Núñez Feijóo cuestionó al líder del PSOE por impulsar una ley contra la prostitución, ya que consideró que no tiene “legitimidad”. “Para hablar de prostitución hay que tener legitimidad, no hay que ser consumidor ni vivir de ella”, expresó.

“El concejal Sánchez”

Durante la entrevista, el líder opositor habló de los beneficios que obtuvo “el concejal Sánchez” durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009, pese a haber promovido una norma contra la prostitución, iniciativa que vuelve a impulsar en la actualidad.

Por eso, Núñez Feijóo aseguró: “Nuestra posición es a favor de abolir la trata, lo hemos dicho claramente. Pero para hablar de prostitución hay que tener legitimidad, y para tener legitimidad hay que cumplir dos cosas: la primera, no ser un consumidor de prostitución, y la segunda es no vivir de ella”.

En ese sentido, desde el PP manifestaron que “los españoles tienen derecho a saber hasta qué punto se ha beneficiado económicamente de un negocio basado en el intercambio de sexo por dinero”. “Ya sabemos que esa red de prostíbulos le pagó el piso al presidente del Gobierno, pero no sabemos el volumen del patrimonio inmobiliario generado por ese negocio y las rentas que obtienen en este momento el presidente del Gobierno y su familia por su explotación”, agregaron.

Las denuncias

La entrevista de Núñez Feijóo fue brindada luego de que se hiciera público el testimonio de un periodista al que Begoña Gómez presuntamente le pagaba mensualmente los anuncios de saunas de su padre en una publicación para la comunidad homosexual.

Además, se asegura que la mujer del mandatario era “la que llevaba las cuentas” y quien se encargaba del pago a los proveedores en un local cuyo “grueso del negocio” era la prostitución.

Los beneficios económicos obtenidos le habrían permitido a la familia Gómez adquirir propiedades, de las que se acusa a Sánchez de haberse beneficiado.