NYT: El príncipe heredero de Arabia Saudita presiona a Trump para que continúe la guerra contra Irán

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán al Saud, estaría presionando al presidente de EE.UU., Donald Trump, para que siga adelante con su guerra contra Irán, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

En una serie de conversaciones que mantuvo durante la última semana con Trump, el príncipe heredero habría expresado que la agresión de EE.UU. e Israel representa una “oportunidad histórica” para forzar un cambio de gobierno en el país persa, que, según él, representa una amenaza a largo plazo para los demás países del Golfo, remodelando así Oriente Medio.

En esos contactos, el príncipe saudita habría abogado por lanzar ataques contra la infraestructura energética iraní y por enviar tropas, según los funcionarios consultados.

No obstante, Riad ha negado que el príncipe heredero haya presionado a Trump para que prolongue la guerra, recalcando que el reino siempre ha abogado por “una resolución pacífica” del conflicto, si bien confirmó contactos “estrechos” con la Administración estadounidense.