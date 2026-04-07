Pakistán hace un llamado a Trump antes de que expire su ultimátum a Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicitó “encarecidamente” este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amplíe por dos semanas el plazo fijado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, que vence esta noche.

“Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas. Pakistán, con toda sinceridad, pide a los hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como gesto de buena voluntad”, escribió el líder pakistaní en su cuenta de X.

En este sentido, aseguró que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra contra Irán “avanzan de forma constante, firme y decidida”, y tienen el potencial de “dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”.

Asimismo, instó a todas las partes a respetar un alto al fuego durante estas dos semanas “para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Axios que Trump ya ha sido informado de la propuesta de Pakistán, y aseguró que “se dará una respuesta” al respecto. Mientras, un alto funcionario iraní afirmó que Teherán está “evaluando de manera positiva” la solicitud pakistaní.

El ultimátum que Trump lanzó a Irán el domingo expira este martes a las 20:00, hora del este de Norteamérica. “¡El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán!”, advirtió.