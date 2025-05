Pakistán prueba con éxito un misil de 120 kilómetros de alcance en plena escalada con la India

En medio de una creciente tensión con la India, Pakistán efectuó hoy con éxito el lanzamiento de un misil tierra-tierra de la serie Fatah, con un alcance de 120 kilómetros, en el marco de un ejercicio en curso, informaron las Fuerzas Armadas del país.

“El lanzamiento tuvo como fin garantizar la preparación operativa de las tropas y validar parámetros técnicos clave, incluido el sistema de navegación avanzado del misil y una mayor precisión”, reza el comunicado.

Altos oficiales del Ejército, así como científicos e ingenieros de las organizaciones estratégicas de Pakistán presenciaron el evento, según fuentes militares.

El presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto y el jefe de Estado Mayor del Ejército felicitaron a las tropas, científicos e ingenieros que participaron en el lanzamiento y expresaron su plena confianza en la preparación operativa y en la capacidad técnica del Ejército de Pakistán para frustrar cualquier agresión contra la integridad territorial del país.

Las relaciones entre las dos potencias asiáticas se tensaron tras el atentado terrorista perpetrado en Pahalgam el pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas y que Nueva Delhi ha vinculado con Pakistán.

