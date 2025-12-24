Papa León XIV celebrará su primera Navidad volviendo a la tradicional misa en San Pedro tras 30 años

El papa León XIV se alista para celebrar su primera Navidad siendo pontífice y lo hace recuperando las tradiciones litúrgicas que habían sido abandonadas durante décadas, en donde se incluye la Misa del día de Navidad en la Basílica de San Pedro, que no se celebraba desde el año 1994.

Las celebraciones navideñas darán comienzo en la noche del 24 de diciembre, cuando el Pontífice presida a las 22:00 horas la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. El horario viene a ser un cambio respecto a los últimos años, ya que desde la pandemia la Eucaristía se realizaba a las 19:00 horas. Antes de 2009 tenía lugar a medianoche, hasta que Benedicto XVI decidió adelantarla.

La principal novedad será para el 25 de diciembre, cuando León XIV celebrará la Misa del día de Navidad en la basílica vaticana a las 10:00 horas, una costumbre que no se repetía desde el pontificado de Juan Pablo II. La última vez que un papa celebró dicha misa fue el 25 de diciembre de 1994.

La tradición de la Misa del día de Navidad se interrumpe a mediados de los años 90 debido al declive de la salud de Juan Pablo II. Durante los pontificados posteriores de Benedicto XVI y Francisco, el programa navideño del Papa se había limitado a la Misa de Nochebuena y al mensaje con la bendición Urbi et Orbi al mediodía del 25 de diciembre. La Misa del día de Navidad, aunque es una de las tres celebraciones principales del misal, dejó de ser presidida públicamente por el pontífice en la basílica.

Tras la Misa del día de Navidad, León XIV impartirá a las 12:00 horas desde la logia central la tradicional bendición Urbi et Orbi.

El Papa ha elegido como mensaje central de estas festividades una frase de san León Magno, el primer pontífice en llevar ese nombre: “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”.

La tarjeta de felicitación elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia incluye un mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti en 1955 para el apartamento pontificio.