Pedro Sánchez se pronuncia sobre la guerra en Irán y pide que termine

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la que se pronuncia sobre la guerra de Irán y sus posibles consecuencias para el mundo.

“A veces las decisiones de unos pocos cambian la vida de millones. Y estos días nos lo están recordando con crudeza. El pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Y el régimen de los ayatolás respondió atacando a países de su entorno en una espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región, y al planeta en su conjunto”, es parte del comienzo del texto.

En este punto, indica que el primer mes de guerra abierta en Oriente Medio ha dejado más de 2.000 muertos, cuatro millones de personas de desplazados, cadenas de suministro rotas, un aumento en el precio del petróleo y el gas y “una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte”.

“Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son solo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: NO A LA GUERRA. Cuatro palabras sencillas que encierran todo: la memoria, la dignidad y el compromiso de un país”, se lee en la misiva.

El representante español solicita que la guerra tiene que terminar pronto

Sánchez señala que la paz no es una consigna, sino una convicción, una necesidad. “Gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya […]. Nosotros sabemos de qué lado estamos”, agrega, destacando que el socialismo es, ante todo, humanidad y no acostumbrarse a las injusticias.

“Las guerras siempre las empiezan unos pocos, pero las sufren millones. Siempre golpean más fuerte a quienes son más débiles. Sus consecuencias ya están entrando en nuestras casas. En la factura de la luz. En el precio de la compra. En la subida de la hipoteca. En la incertidumbre de tantas familias. Por eso, mientras defendemos la paz fuera, protegemos a nuestra gente dentro”, sigue el texto.

Finalmente, el mandatario indica que la nación ibérica actúa con coherencia y no renuncia a sus principios. “Hoy hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país. Y ese orgullo también es vuestro. Porque cuando España dice ‘no a la guerra’, no habla solo un Gobierno. Habla una sociedad. Habla una historia. Habláis vosotros”, concluye.