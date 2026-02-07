Pekín envía al mar de la China Meridional patrullas navales y aéreas

El Comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación de China ha movilizado a su fuerza aérea y naval para ejecutar patrullajes rutinarios en el mar de la China Meridional del 2 al 6 de febrero.

De acuerdo a lo que informó el portavoz del Comando, el coronel superior Zhai Shichen, la vigilancia se completó en respuesta al involucramiento de actores extranjeros por parte de Filipinas en sus llamadas “patrullas aéreas bilaterales”, que ha provocado disturbios y socavado la paz y la estabilidad en la región.