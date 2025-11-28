BOLETIN DE NOTICIAS
Perú anuncia la militarización de su frontera con Chile

El Gobierno interino comunicó que aplicarán las leyes "de manera estricta".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un oficial de policía en la frontera en la frontera de Arica, Chile, 28 de noviembre del 2025.

El presidente interino del Perú, José Jerí, anunció este viernes la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar por la ciudad de Tacna hacia territorio peruano.

“Nuestras fronteras se respetan”, afirmó Jerí en su primer mensaje al respecto en X, red social en la que indicó que la meta es “generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización”.

Una vez quede decretado el estado de emergencia en el diario oficial El Peruano, serán las Fuerzas Armadas las que refuercen los espacios limítrofes, mientras que la Policía Nacional intensificará los controles de identidad.

A la par, el canciller del Perú, Hugo de Zela, dio una conferencia de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno, en Lima, donde avanzó que aplicarán las leyes “de manera estricta” para evitar la migración irregular.

“En eso hay una posición clara y firme del Gobierno. No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades ya están colmadas”, subrayó el jefe de la diplomacia peruana.

Por su parte, algunos inmigrantes irregulares le contaron a Canal N que salieron de Chile producto del endurecimiento de sus políticas migratorias.

