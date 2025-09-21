Por esta razón el arma del asesinato de Charlie Kirk pasó completamente desapercibida

En la investigación por el asesinato de Charlie Kirk, las autoridades encontraron en una zona boscosa de Utah el arma utilizada: un rifle Mauser modelo 98, de fabricación alemana y con varias décadas de antigüedad.

Según los fiscales, el arma con la que habría disparado el sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, era del calibre .30-06 y habría pertenecido a su abuelo. Sin embargo, afirmaron que aún no está claro cómo llegó a sus manos ni si pudo ser rastreada, dado que ejemplares de esa época podrían haber ingresado a Estados Unidos antes de que las leyes exigieran números de serie, en la década de 1960.

Inusual e idóneo para un delito

El Mauser 98 es un rifle de cerrojo, lo que requiere recarga manual entre cada disparo. “Se debe tirar del cerrojo hacia atrás y luego moverlo hacia adelante para colocar una nueva bala y disparar de nuevo”, explicaron fuentes policiales citadas por NBC News.

Este tipo de mecanismo contrasta con las armas semiautomáticas modernas. Exagentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recalcan que es extremadamente raro que un fusil tan antiguo sea usado en delitos, ya que la mayoría de la violencia armada en EE.UU. se ejerce con pistolas o rifles tipo AR-15.

Sin embargo, recalcaron que en cierta medida resultan idóneos para ataques de francotiradores: al ser comunes y populares entre cazadores y tiradores recreativos, alguien que porte un fusil de ese tipo en un estado como Utah pasaría fácilmente desapercibido.

Pese a su antigüedad, los rifles Mauser siguen siendo relativamente comunes en EE.UU., debido a que, tras las guerras mundiales, muchos soldados trajeron estos fusiles al país, y en las décadas siguientes podían adquirirse incluso por correo. Hoy en día se consiguen en armerías, en casas de empeño o ferias de armas, y además pueden modificarse con miras telescópicas, culatas ligeras y adaptaciones para distintos tipos de munición.