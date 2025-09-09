Publican fuerte video del supuesto ministro de Finanzas nepalí arrastrado por una turba en la calle

En medio de las violentas protestas que sacuden Nepal desde el lunes, el ministro de Finanzas del país, Bishnu Paudel, supuestamente fue capturado y arrastrado por las calles por manifestantes, reportan medios este martes.
En redes sociales, se ha difundido un video donde se ve a un hombre en ropa interior, con las prendas rasgadas y una bolsa negra en la cabeza, al que lleva una multitud por los brazos y piernas.
