7 agosto, 2025
VIRAL

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

VIDEO Una ballena hundió una embarcacion con turistas

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Putin comenta su próxima reunión con Trump (RESPUESTA COMPLETA)

Redaccion Central

Ambos bandos han mostrado su interés en las negociaciones, ha asegurado el presidente ruso.

Putin antes de brindar las declaraciones.

Tanto Rusia como Estados Unidos han mostrado interés en las negociaciones, declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Hubo interés por ambas partes. Lo de que cuál de los lados dijo qué palabra primero ya no tiene importancia”, afirmó.

Como uno de los lugares potenciales del encuentro, el líder ruso mencionó los Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente se reunió hoy en el Kremlin.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Uno de ellos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos, pero esto sería uno de los lugares adecuados, perfectamente adecuados”, señaló.

Al ser preguntado sobre un posible encuentro con Vladímir Zelenski, Putin subrayó la necesidad de cumplir una serie de condiciones previas. “Ya lo he dicho en múltiples ocasiones: no tengo ninguna objeción en principio, es posible. Pero para eso deben crearse ciertas condiciones. Y lamentablemente, todavía estamos lejos de la creación de esos requisitos”, explicó.

Esta misma jornada, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov había informado que el encuentro entre los líderes podría tener lugar en “los próximos días”, precisando que las partes tienen como horizonte la próxima semana.

“Actualmente, junto con nuestros colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar en la preparación concreta de los parámetros de este encuentro y del lugar donde se llevará a cabo. Por cierto, debo señalar que el lugar de la reunión también ha sido acordado en principio, e informaremos al respecto un poco más adelante”, indicó.

Artículos Relacionados

Reportan que Armenia está dispuesta a ceder a EE.UU. una parte clave de su territorio

Redaccion Central

Netanyahu: Israel tomará el control de toda la Franja de Gaza

Redaccion Central

Modi da una firme respuesta a los aranceles de Trump

Redaccion Central

China despliega su submarino nuclear más fuertemente armado (IMÁGENES NUNCA VISTAS)

Redaccion Central

Ya está acordado el lugar de la reunión entre Putin y Trump

Redaccion Central

Tres países de la OTAN comprarán armas estadounidenses para Ucrania

Redaccion Central