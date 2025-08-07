Putin comenta su próxima reunión con Trump (RESPUESTA COMPLETA)

Ambos bandos han mostrado su interés en las negociaciones, ha asegurado el presidente ruso.

Tanto Rusia como Estados Unidos han mostrado interés en las negociaciones, declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Hubo interés por ambas partes. Lo de que cuál de los lados dijo qué palabra primero ya no tiene importancia”, afirmó.

Como uno de los lugares potenciales del encuentro, el líder ruso mencionó los Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente se reunió hoy en el Kremlin.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Uno de ellos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos, pero esto sería uno de los lugares adecuados, perfectamente adecuados”, señaló.

Al ser preguntado sobre un posible encuentro con Vladímir Zelenski, Putin subrayó la necesidad de cumplir una serie de condiciones previas. “Ya lo he dicho en múltiples ocasiones: no tengo ninguna objeción en principio, es posible. Pero para eso deben crearse ciertas condiciones. Y lamentablemente, todavía estamos lejos de la creación de esos requisitos”, explicó.

Esta misma jornada, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov había informado que el encuentro entre los líderes podría tener lugar en “los próximos días”, precisando que las partes tienen como horizonte la próxima semana.

“Actualmente, junto con nuestros colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar en la preparación concreta de los parámetros de este encuentro y del lugar donde se llevará a cabo. Por cierto, debo señalar que el lugar de la reunión también ha sido acordado en principio, e informaremos al respecto un poco más adelante”, indicó.