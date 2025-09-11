¿Qué sabe el FBI del asesino de Charlie Kirk?

El agente especial de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, y el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa con motivo del asesinato del activista político Charlie Kirk, que la jornada anterior fue alcanzado por un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.

Mason aseguró que poseen “un video” del atacante, que sigue prófugo, y está trabajando para identificar al individuo. “Si no lo logramos”, las autoridades recurrirán a los medios de comunicación y revelarán las imágenes “para que nos ayuden a identificarlo”.

El comisionado indicó que pudieron rastrear los “movimientos” del tirador, que, tras balear a Kirk, “salió del campus y se adentró en un barrio” en el que los agentes revisaron las cámaras.

Bohls, por su parte, comunicó que se ha recuperado el arma que se cree que utilizó el tirador. “Es un rifle de cerrojo de alta potencia”, indicó, precisando que fue hallado en “una zona boscosa a donde había huido” el atacante. Además, dijo que encontraron “huellas de calzado, huellas de las palmas de las manos y huellas del antebrazo”.

El agente señaló que el atacante “parece tener edad universitaria” y que “se mezcló” con los estudiantes durante el evento.

Bohls subrayó que se trató de un “ataque selectivo”. “No creemos que la comunidad esté en riesgo”, dijo. En cuanto a los motivos que llevaron a actuar al asesino, señaló que “todas las pistas” e “indicios” se están investigando “a fondo”.