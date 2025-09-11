¿Qué sabe el FBI del asesino de Charlie Kirk?

El agente especial de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, y el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa con motivo del asesinato del activista político Charlie Kirk, que la jornada anterior fue alcanzado por un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah.
Mason aseguró que poseen “un video” del atacante, que sigue prófugo, y está trabajando para identificar al individuo. “Si no lo logramos”, las autoridades recurrirán a los medios de comunicación y revelarán las imágenes “para que nos ayuden a identificarlo”.
El comisionado indicó que pudieron rastrear los “movimientos” del tirador, que, tras balear a Kirk, “salió del campus y se adentró en un barrio” en el que los agentes revisaron las cámaras.
Bohls, por su parte, comunicó que se ha recuperado el arma que se cree que utilizó el tirador. “Es un rifle de cerrojo de alta potencia”, indicó, precisando que fue hallado en “una zona boscosa a donde había huido” el atacante. Además, dijo que encontraron “huellas de calzado, huellas de las palmas de las manos y huellas del antebrazo”.
El agente señaló que el atacante “parece tener edad universitaria” y que “se mezcló” con los estudiantes durante el evento.
Bohls subrayó que se trató de un “ataque selectivo”. “No creemos que la comunidad esté en riesgo”, dijo. En cuanto a los motivos que llevaron a actuar al asesino, señaló que “todas las pistas” e “indicios” se están investigando “a fondo”.
- El activista de derecha Charlie Kirk fue tiroteado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah. La bala impactó en su cuello cuando estaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes. Kirk fue ingresado en un hospital, donde poco después se confirmó su muerte.
- El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano, de acuerdo con la Policía, que sugiere que se trató de “un ataque dirigido”.
- El asesinato del activista marca un momento “oscuro” para Estados Unidos, manifestó el mandatario del país, Donald Trump, destacando el aporte del comentarista en la política. En su discurso en memoria del activista, Trump declaró que Kirk fue “un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba”. “Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad”, expresó.