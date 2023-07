¿Qué se sabe del soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte sin permiso?

Medios internacionales dieron a conocer este miércoles nuevos detalles sobre el ciudadano de Estados Unidos que cruzó el martes sin permiso la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte.

«Un ciudadano estadounidense que participaba en un viaje de orientación de las Fuerzas Armadas Conjuntas cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Creemos que se encuentra actualmente bajo custodia de la RPDC», escribió el Comando de las Naciones Unidas (UNC, por sus siglas en inglés).

El joven, de 23 años, fue identificado como Travis King, informa ABC. Un funcionario estadounidense reveló al medio que antes de cruzar la frontera King había pasado 47 días en un centro de detención surcoreano tras una disputa con los lugareños. Después de su liberación, pasó un tiempo en una base estadounidense de Corea del Sur y debía volar de regreso a la base militar de Fort Bliss, en Texas.

BREAKING: Travis King, the soldier who crossed the border into North Korea yesterday, was imprisoned for assault.#TravisKing #NorthKorea pic.twitter.com/UDCgLggVFx

— EvoCentral (@evocentralnews) July 19, 2023