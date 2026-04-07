Reino Unido evacúa a su personal militar en Irak a horas del fin del ultimátum de Trump

El Reino Unido ha decido retirar a su personal militar de Irak por temor a que sea blanco de misiles iraníes en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, informa este martes The iPaper en consulta con militares familiarizados con el asunto.

Una fuente militar explicó: “Es un factor de riesgo en dos frentes. Primero, existe un riesgo para la vida, y segundo, [también] un gran riesgo estratégico y diplomático, al tener a personas prácticamente integradas en el sistema estadounidense que pueden convertirse en objetivo”. “Que mueran británicos en esta guerra, cambiaría el panorama”, añadió.

El Ministerio de Defensa británico ha evacuado personal y cancelado despliegues de ejercicios contra el ISIS*. La medida sigue a la retirada de la OTAN de la región y afecta a unos 500 militares en Irak y Baréin.

El Reino Unido participa en acciones defensivas en la zona con unos 1.000 efectivos. Un portavoz del citado ministerio afirmó que sus tripulaciones aéreas han superado las 1.500 horas de vuelo defendiendo los intereses británicos en la región.

Esto ocurre cuando se acerca la fecha límite del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien prometió bombardear la infraestructura civil de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz y advirtió que “toda una civilización morirá esta noche” si no se cumplen sus exigencias.