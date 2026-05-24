GIBRALTAR / LONDRES – En un movimiento estratégico que subraya la urgencia de normalizar el comercio global, cientos de marinos británicos a bordo del buque RFA Lyme Bay, actualmente anclado frente a Gibraltar, se encuentran en estado de alerta para un despliegue inminente en el Estrecho de Ormuz. La misión, coordinada por la Marina Real británica, tiene como objetivo primordial la limpieza de las minas marinas que han paralizado el tránsito por esta vía vital desde el inicio de las hostilidades en febrero de 2026.

Tecnología de punta y coordinación con Francia

El ministro británico de las Fuerzas Armadas, Al Carns, permitió recientemente el acceso a un reducido grupo de periodistas al RFA Lyme Bay para supervisar los preparativos. Según reportes de la agencia AP, el buque está siendo cargado con municiones y drones marinos cazaminas equipados con tecnología de sonar, diseñados para detectar y neutralizar los artefactos explosivos colocados por las fuerzas iraníes como medida de represalia durante el conflicto.

Esta operación no será un esfuerzo aislado; se encuadra en una posible misión internacional defensiva coliderada por el Reino Unido y Francia para asegurar la libertad de navegación en el Golfo

. Sin embargo, el gobierno de Keir Starmer ha sido enfático: el despliegue efectivo solo ocurrirá una vez que se alcance un acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán.

El peligro oculto en las aguas de Ormuz

La necesidad de esta misión de desminado es crítica. Desde que estalló la guerra el 28 de febrero, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha utilizado minas marinas como una de sus principales herramientas de bloqueo, creando una amenaza invisible que ha provocado el abandono de múltiples buques comerciales y ha disparado los costos de los seguros navales.

Informes de inteligencia han sugerido que Irán podría haber perdido el rastro de algunos de los artefactos plantados, lo que dificulta la apertura total de la vía incluso si Teherán así lo deseara

. Actualmente, se estima que unos 2,000 barcos y más de 20,000 marineros permanecen varados en la región debido a la peligrosidad de las aguas.

Un componente clave de la presión diplomática

Este despliegue militar con fines humanitarios y comerciales se produce en paralelo a la intensa ofensiva diplomática de la Unión Europea y el Reino Unido, quienes exigen un compromiso por escrito para un alto el fuego indefinido. La presencia del RFA Lyme Bay en Gibraltar actúa como un recordatorio físico de que la comunidad internacional está lista para actuar, pero solo bajo un marco de seguridad garantizado por la diplomacia en Beijing o Pakistán.

Mientras el presidente Donald Trump evalúa sus opciones en un margen de “50/50” entre la paz o un ataque decisivo, los marinos británicos aguardan en el Mediterráneo la señal que les permita limpiar el camino hacia la estabilización del mercado energético, donde el crudo Brent alcanzó picos de 126 dólares por barril debido a la crisis

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