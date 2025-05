Reportan ataques pakistaníes contra la parte india de Cachemira (VIDEOS)

Pakistán ha lanzado ataques contra la parte india de Cachemira en medio de la escalada bélica entre Nueva Delhi e Islamabad, reporta Reuters.

Según un testigo, se escucharon dos enormes explosiones y sirenas en la ciudad de Jammu, y se produjo un apagón en toda la urbe.

News18 detalla que fueron lanzados desde Pakistán misiles y vehículos aéreos no tripulados y tenían como objetivos el aeropuerto de Jammu, Samba, Ranbir Singh Pura, Arnia, Akhnoor y zonas cercanas. Todos fueron interceptados con éxito por el sistema de defensa antiaérea S-400, escribe el medio.

Missiles are flying over our houses in Jammu RIGHT NOW. This is not hearsay, I’m witnessing and recording it myself. The threat is real. Civilian lives are at stake. pic.twitter.com/rORUIdcg5l

— Deepika Pushkar Nath (@DeepikaPNath) May 8, 2025