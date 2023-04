Resuelven el misterio sobre el extraño ‘monstruo de Tully’

Un escaneo en 3D de fósiles del misterioso organismo marino Tullimonstrum gregarium, que vivió hace unos 300 millones de años, ha dado al traste con las teorías existentes acerca de su clasificación, al demostrar que es un invertebrado, según un comunicado de la Universidad de Tokio, cuyos científicos realizaron ese estudio.

El Tully, o Tullimonstrum gregarium, era una antigua criatura marina que medía unos 15 cm de largo. Su extraña anatomía ha intrigado a los paleontólogos durante más de medio siglo. La hipótesis más reciente sugería que esos organismos pertenecían a los vertebrados, de un tipo similar a los ciclóstomos. De ser así, el animal habría llenado una brecha en el entendimiento de la historia evolutiva de los primeros vertebrados. Sin embargo, esa expectativa no se cumplió.

A diferencia de los dinosaurios, con sus huesos, y de las criaturas de caparazón duro que a menudo se encuentran como fósiles, el ‘monstruo de Tully’ tenía un cuerpo blando. Sus restos fueron hallados en la década de los 50 del siglo pasado por Francis Tully, un estadounidense aficionado a la paleontología, en Mazon Creek Lagerstätte (estado de Illinois, EE.UU.). El sitio es uno de los pocos lugares en el mundo donde las condiciones eran las adecuadas para conservar los fósiles de estos animales marinos dentro del limo submarino, antes de que se destruyeran una vez sacados de allí.

